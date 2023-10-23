В Мингорисполкоме рассказали, сколько будет стоить отдать ребёнка в школьный лагерь на каникулах

Новости Беларуси. Меньше недели остается до старта осенних каникул. И чтобы 10 дней отдыха прошли для ребят с пользой, по всей стране будут работать школьные лагеря. Только в Минске их будет функционировать порядка 260, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Досуг организуют увлекательный: познавательные экскурсии по знаковым объектам города, походы в музеи и кинотеатры. Запланированы также творческие и спортивные мероприятия: скучать не придется. Ожидается, что в лагерях отдохнут почти 15 тысяч детей. Они будут работать не только на базе столичных школ, но и в центрах дополнительного образования.

Андрей Стригельский, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

Лагеря эти очень востребованы и для родителей доступны по цене. Родительская доплата будет составлять в районе 5 рублей за 6 дней пребывания в лагере. Это хорошая форма занятости, которая предоставляет ребятам и трехразовое питание, и разнообразные по форме и содержанию мероприятия.