В Беларуси практически завершили уборку картофеля

Новости Беларуси. Обеспечить сельхозпродукцией не только внутренний рынок, но и поставки на экспорт. Такая задача стоит перед белорусскими аграриями. В стране постепенно завершается сбор урожая. Хотя итоги подводить еще рано, все говорит о том, что цели будут достигнуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйствах почти выкопали картофель. Результат на этот день – более 780 тысяч тонн. С гектара убирают более 350 центнеров корнеплодов. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия, урожай второго хлеба ожидается чуть выше прошлогоднего. Что до сахарной свеклы, сырьем заводы будут загружены под потребность, но и для реализации за рубеж ее будет достаточно.

Интенсивно идет и заготовка кормов. Во всех областях убирают царицу полей на зерно и силос. Вес общереспубликанского каравая к этому дню превысил 8 миллионов 800 тысяч тонн.