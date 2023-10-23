Прямой эфир

В Беларуси практически завершили уборку картофеля

23 октября 2023 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обеспечить сельхозпродукцией не только внутренний рынок, но и поставки на экспорт. Такая задача стоит перед белорусскими аграриями. В стране постепенно завершается сбор урожая. Хотя итоги подводить еще рано, все говорит о том, что цели будут достигнуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси практически завершили уборку картофеля-1

В хозяйствах почти выкопали картофель. Результат на этот день – более 780 тысяч тонн. С гектара убирают более 350 центнеров корнеплодов. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия, урожай второго хлеба ожидается чуть выше прошлогоднего. Что до сахарной свеклы, сырьем заводы будут загружены под потребность, но и для реализации за рубеж ее будет достаточно.

Интенсивно идет и заготовка кормов. Во всех областях убирают царицу полей на зерно и силос. Вес общереспубликанского каравая к этому дню превысил 8 миллионов 800 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь
23 октября 2023 08:40

Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь

Форум инженерных вузов Союзного государства пройдёт в Минске
23 октября 2023 07:33

Форум инженерных вузов Союзного государства пройдёт в Минске

22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию
23 октября 2023 07:02

22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию