22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию

Новости Беларуси. Снимала интимные фото и видео, которые распространяла за деньги. Оперативники в сфере нравов УВД Минского облисполкома вместе с коллегами из Солигорского РОВД установили 22-летнюю жительница Солигорска, которая совершила правонарушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кезик, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома:

Оперативниками в сфере нравов Минщины в Солигорске пресечена деятельность домашней порностудии. 22-летняя студентка-заочница столичного вуза у себя дома из корыстных побуждений изготавливала и распространяла порнографические материалы со своим участием, используя специализированный иностранный сервис с возможностью монетизации, тот есть получения оплаты. Девушка задержана. За совершенное солигорчанкой действие предусмотрена уголовная ответственность.