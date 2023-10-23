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22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию

23 октября 2023 07:02
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Новости Беларуси. Снимала интимные фото и видео, которые распространяла за деньги. Оперативники в сфере нравов УВД Минского облисполкома вместе с коллегами из Солигорского РОВД установили 22-летнюю жительница Солигорска, которая совершила правонарушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию-1

В условиях самостоятельно организованной домашней порностудии девушка работала в течение полугода.

22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию-4

Андрей Кезик, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома:
Оперативниками в сфере нравов Минщины в Солигорске пресечена деятельность домашней порностудии. 22-летняя студентка-заочница столичного вуза у себя дома из корыстных побуждений изготавливала и распространяла порнографические материалы со своим участием, используя специализированный иностранный сервис с возможностью монетизации, тот есть получения оплаты. Девушка задержана. За совершенное солигорчанкой действие предусмотрена уголовная ответственность.

22-летняя студентка из Солигорска у себя дома организовала порностудию-7

Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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