В Мингорисполкоме рассказали о модернизации торговых точек и новых возможностях для покупателей

Новости Беларуси. Осенью в Минске проводили мониторинг магазинов шаговой доступности. Не все работают на «отлично». Принято кардинальное решение модернизировать такие торговые точки. Как это повлияет на шоппинг в городе, а также новые возможности минских покупателей узнаем в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ.

Почти каждый день приходится жителям города бывать в магазинах. Кто-то выбирает небольшой возле дома, а кому-то по душе торговые центры. Сегодня речь идет о столичной торговле и «общепите». Гость программы - Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.