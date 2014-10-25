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В Мингорисполкоме рассказали о модернизации торговых точек и новых возможностях для покупателей

25 октября 2014 16:46
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Новости Беларуси. Осенью в Минске проводили мониторинг магазинов шаговой доступности. Не все работают на «отлично». Принято кардинальное решение модернизировать такие торговые точки.  Как это повлияет на шоппинг в городе, а также новые возможности минских покупателей узнаем в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ.

Почти каждый день приходится жителям города бывать в магазинах. Кто-то выбирает небольшой возле дома, а кому-то по душе торговые центры. Сегодня речь идет о столичной торговле и «общепите». Гость программы - Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Алексей Романов

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