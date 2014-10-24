Лучшего сыщика Беларуси выберут в Минске: за место в финале поборются 20 сотрудников уголовного розыска

Новости Беларуси. Лучшего сыщика страны выберут в Минске. Конкурс проходит в главном милицейском вузе – Академии МВД.

За место в финале поборются два десятка сотрудников уголовного розыска. Сначала они прошли отборочные этапы в местных отделах милиции, затем лучшие состязались на областном уровне.

На решающем этапе конкурсанты продемонстрируют свои знания криминалистики и законов, а также посоревнуются в стрельбе. Интрига конкурса разрешится 10 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Мандрик, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД администрации Ленинского района:

Тестирование, которое здесь проходит, для нас это повседневная жизнь, поэтому что-то сложнее, что-то легче. В первую очередь нужно проверить себя и посоревноваться с коллегами, равными себе, где-то сильнее меня.