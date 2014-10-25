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Почему общество не принимает людей с инвалидностью?

25 октября 2014 10:26
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Почему люди до сих пор так неоднозначно относятся к людям с особенностями?

Олег Трофимович, психолог:
Наверное, если брать отношение окружающих, то оно тоже возникает не на ровном месте, оно возникают, вероятно, из-за страха. Начнем с того, что определенный процент общества становится инвалидами. Это статистика.

С какой реакцией обычно от незнакомых людей вы сталкиваетесь чаще?

Ирина Ивашкевич, мама ребенка с аутизмом:
Впервые, я помню в магазине, стандартная ситуация. Все думают, что ребенок ведет себя плохо, что-то хватает с полки, кричит, если ему что-то не дают, какие-нибудь женщины, бабушки могут подойти и сказать: что ты, мальчик, так плохо себя ведешь, слушайся маму, как тебя зовут, а он не отвечает и так далее.

Кто такие тьюторы?

Татьяна Яковлева, мама ребенка с аутизмом:
Тьюторы — специалисты, которые помогают детям. Этот специалист может быть прикреплен не только к ребенку с аутизмом, это может быть специалист, прикрепленный к любому ребенку, нуждающимся в помощи, поддержке.           

Елена Титова, председатель общественного объединения БелАПДИиМИ:
Общество не может стать толерантным, не видя и не общаясь с людьми с инвалидностью.

Елена Король:
Было бы очень здорово, если бы кроме этих акций по сбору денег, общество повернулось к инвалидам с точки зрения принятия их. Люди реагируют по-разному. Есть люди, которые шарахаются, которые, хотят помочь,  безусловно. В первую очередь я бы попросила общество принять нас в том виде, который мы имеем. Позволить нам работать, быть не ярмом на шее этого общества, равными.  

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Елена Титова # Олег Трофимович # Ирина Логвин # Александр Скрабовский # Ольга Прохорова

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