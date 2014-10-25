Новости Беларуси. Товар на любой вкус и по приемлемой цене. Традиционные осенние ярмарки прошли 25 октября во всех районах Минска. Самая крупная начала свою работу в 9 утра у стен Чижовка-Арена. Здесь каждого покупателя встречали песнями. Свою продукцию на ярмарке представили более 300 предприятий Минщины. На прилавках: мясо и молоко, колбаса и рыба, свежие фрукты и овощи.

Ярмарки для белорусов давно стали хорошей традицией. Это и покупки, и хорошее настроение. Всех, кто не успел на праздник осени 25 октября, продавцы ждут и 26 октября. С 9, в некоторых районах с 10, утра до 16.00.

Посетитель ярмарки:

Весело, дружно тут. И шашлыки, и продукция вся своя.

На таких базарах есть из чего выбрать и есть что купить. Только возле стен «Чижовка- Арена» свою продукцию представили более 300 хозяйств и предприятий. Мясо, свежая рыба, колбасы, сыры, овощи — все в изобилии.

Согреться на ярмарке можно не отходя от рыбного прилавка.

Свежая рыба любых размеров и на любой вкус: караси, карпы, амуры, толстолобики. Причем, продавцы и с выбором помогут, и рецепт подскажут.

Творчество, как известно, не имеет границ, собственно, как и фантазия народных умельцев. На ярмарке мастера предлагают как свои традиционные работы: корзины, расписные ложки, дощечки, так и несколько несвойственные для Беларуси статуэтки.

С давних времен мед был лекарством от всех недугов. Нельзя недооценивать его полезные свойства и сегодня.

Ярмарки пройдут и в следующие выходные, так что запастись витаминами время еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.