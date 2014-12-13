В Мингорисполкоме рассказали, чем порадует покупателя торговля к новогодним праздникам

Новости Беларуси. До Нового Года — меньше трех недель. Какой праздник без подарков и традиционных угощений? О том, чем будет удивлять столичная торговля, сегодняшний выпуск программы «Большой город» на СТВ.

То, что новый год уже совсем близко можно заметить, зайдя в любой магазин. Традиционное оформление, скидки — комплект, который обеспечивает праздничное настроение и вызывает желание покупать.

Что еще подготовила столичная торговля — узнаем у нашего гостя. В студии «Большого города» Сергей Борисевич, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Как будут праздновать Новый год минчане и сколько готовы потратить на это удовольствие? Какие необычные атрибуты праздника можно купить в Минске?

На эти другие вопросы по теме вы найдете ответы «Большой городе» на СТВ.