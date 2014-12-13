В Гродно на церемонии принятия военной присяги присутствовал министр обороны Андрей Равков

Новости Беларуси. 13 декабря в подразделениях Министерства обороны Беларуси принимали присягу молодые военнослужащие. Всего клятву на верность Родине приняли более 9 тысяч новобранцев. По традиции на церемонии, кроме командиров, присутствовали и родственники вчерашних призывников. В Гродно торжества прошли на базе 74 отдельного полка связи. Там собралось больше 260 военнослужащих со всего Гродненского гарнизона.

Роман Хомич, военнослужащий:

Конечно, очень важный этот день, день принятия присяги. Я рад, что моя родня в полном составе прибыла сюда меня поздравить, поддержать. Спасибо им огромное.

На церемонии присутствовал и министр обороны Андрей Равков. Кстати, это первый его визит в воинские подразделения после назначения на должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Матерям спасибо, спасибо отцам, которые подготовили замечательных молодых людей, пришедших в армию. Они свою задачу выполнили, а теперь наша задача, задача Вооруженных Сил сделать из этих людей настоящих солдат, потому что республика больше 20 лет живет мирной жизнью, спокойно созидает, творит.