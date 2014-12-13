Акция «Наши дети». Репортаж из Кобринской детской деревни

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети», ставшая уже традиционной, она обращена к ребятам, которые остались без попечения родителей или проживают в многодетных и малообеспеченных семьях. Долгожданные подарки принимали воспитанники Кобринской детской деревни. Там ребят воспитывают по особой системе, которая помогает им быстрее приобщиться к семейным ценностям.

Елена Маньковская, родитель-воспитатель:

Мы все хотели попробовать себя, не только ходить на работу, но и жить вместе с детьми. Никто из нас не считал, что мы здесь работаем. Мы и за домом следим как за своим, и к детям относимся как к своим.

О каждом из своих мальчишек и девчонок она может рассказывать часами. В это сложно поверить, но у этой хрупкой женщины 19 детей и уже пятеро внуков. Официально Елена Маньковская — «родитель-воспитатель» в Кобринской детской деревне. В реальности для всех этих детей она настоящая мама.

Кристина Шведова, воспитанница:

Я приехала, мне было очень страшно. Первый раз за обедом все говорят: спасибо, мама, очень вкусно. А я от страха просто ушла. После приезда на следующий день я уже могла сказать маме «мама».

В этом доме в семейной фотогалерее тоже более десятка фотографий. Правда, сегодня на праздничном семейном чаепитии за столом не так многолюдно как обычно. Мама Ирина признается: самое сложное — сделать так, чтобы каждый ребенок как можно быстрее «влился» в семью и почувствовал себя по-настоящему дома.

Ирина Смальцер, родитель-воспитатель:

Старались по-всякому: и чаепития, и выезды к бабушке, к моей маме, которая для всех бабушка, и какие-то элементарные общественные работы, потому что учиться им тяжело, но в работе — первые помощники. Они умеют все, они могут все – только веди за собой. Это ведь труд, это жизнь, потому что назвать это работай — будет нечестно.

В каждом из 15 домиков Кобринской детской деревни шумно и многолюдно: 12 декабря здесь отмечают 20-летний юбилей. Заимствованная у австрийского гуманиста Майера семейная система воспитания детей-сирот за эти годы органично внедрилась в Беларуси. А сама деревня выросла с 16 до 120 воспитанников.

Алла Сапежинская, директор Кобринской детской деревни:

Эта уникальность и естественность, потому что мы даем детям возможность приобрести дом и маму. Это самое главное, нужное, что нужно для маленького человека. Детская деревня была первой в этом опыте и уже после нас пошли дома «семейного типа», детский городок в Минске, все детские деревни они уже возникли после Кобринской детской деревни. Поэтому этот опыт уникален, мы первопроходцы.

Этот праздник дал официальный старт республиканской акции «Наши дети». Только на Брестчине новогодних поздравлений ждут дети-сироты в 18 интернатных учреждениях. Самым ярким аккордом акции станет, новогодний праздник во Дворец Республики. 23 декабря из Брестской области в сказку отправятся 100 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.