Проблема равнодушия общества

Наши предки людей спокойных и уверенных в себе называли равнодушными, потому что у человека был ровный правильный дух. В наше время равнодушие — безразличие, от которого пострадаем все мы. О главной болезни 21 века говорили в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Если мы рассуждаем о сторонних наблюдателях, которые не сами попадают в беду, а становятся либо соучастниками, либо свидетелями какой-то трагедии, какого-то происшествия, здесь, конечно, равнодушию места быть не должно. Однако это не значит, что каждый должен сломя голову нестись и спасать какого-то. Главное, чтобы спасатель не стал спасаемым. Если мы не говорим о непосредственном спасении человека очевидцем, то самое главное, что требуется от этого человека — вызвать необходимую помощь, не пройти мимо, не отмахнуться рукой.

Можно ли говорить, что у нас сейчас общество очень равнодушное друг к другу?

Олеся Пономаренко, психолог, эксперт:

Я не думаю, что так можно сказать. Думаю, как и раньше, так и сейчас есть разные люди. Социальные устои очень меняются, конечно. Воспитание меняется. Есть некоторые вещи, ценности, которые прививаются детям, уже меняются. Но это продиктовано тем, что поменялись внешние условия.

Ирина Крастелёва, врач, доцент кафедры неонатологии БелМАПО:

У людей есть разный тип нервной системы. Человек по-разному реагирует на ту или иную нестандартную ситуацию в своей жизни: он очень быстро решает или он раздумывает. Я думаю, не всегда нужно говорить о равнодушии, это степень того, насколько человек готов к этой ситуации, иногда люди действительно пугаются.

Василий Ядченко, журналист, главный редактор журнала:

В Китае, где философия уже несколько тысяч лет развивается, многие философы считают, что у человека есть своя судьба, свое предназначение. Если человек тонет, там не будут спасать его. Если вы спасаете человека, вы полностью меняете и его жизнь, и свою жизнь.

Добро и помощь должны быть с умом. Самая лучшая будет помощь, если вы позвоните, кто-то приедет и спасет. Не нужно лезть туда, куда не нужно.