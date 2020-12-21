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Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?

21 декабря 2020 14:12
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Новости Беларуси. Ретро-игрушки и праздничные изделия, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства. В Вилейке представили праздничную выставку, приуроченную к Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-1

Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-3

Среди экспонатов новогодние елки, ангелочки, украшения и подарки. Свои работы представили учебные заведения, центр эстетического воспитания и дом ремесел.

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Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-6

В краеведческом музее подготовлен стенд с поздравительными ретро-открытками и игрушками советских времен.

Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-9

Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-11

Здесь есть даже шарики и шишки для елки из стекла, сделанные в 1950-х годах. Выставлен и уникальный экземпляр – декоративный Дед Мороз из ваты 1957 года выпуска. Также вы можете увидеть старую черно-белую открытку.

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Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-14

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Ее нам передала в фонд одна из жительниц Вилейки. Это была семейная реликвия. Там прослеживается очень ярко советский элемент. Там девушка, снег, мороз. На тот момент еще не были настолько популярны цветные, во-первых, а во-вторых, мы все знаем 1950-е года – послевоенный период достаточно сложный в жизни людей. Поэтому эта открыточка, которая давала, так сказать, теплоту души и поздравление в этот светлый праздник.

Полувековой Дед Мороз из ваты и чёрно-белая советская открытка. Что посмотреть на праздничной выставке в Вилейке?-17

Окунуться в атмосферу праздника и перенестись на несколько десятков лет назад можно в Вилейском краеведческом музее.

Выставка новогодних ретро-игрушек и открыток продлится до 14 января.

# Новый год # общество # Надежда Авдей # Фотофакт

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