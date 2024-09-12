«Можем внести вклад в получение результатов во благо лечения пациентов» – белоруска о развитии молекулярной генетики

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Елена Субоч, заведующая онкологическим отделением генетики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Молекулярная генетика – это та отрасль лабораторной диагностики и медицины, которая в настоящее время очень бурно развивается. Появляется большое количество высокотехнологичного оборудования, которое позволяет проводить исследования, исследовать единичные клетки. Каждый день что-то происходит в мире молекулярно-генетической диагностики. Здорово, что мы тоже можем внести свой вклад в достижения, в получение новых результатов во благо лечения наших пациентов.

Решение стать врачом появилось еще в школе. После окончания медицинского института и работы онкологом в Молодечненской ЦРБ мне предложили место в лаборатории нашего центра, я не пожалела о выбранном направлении работы. Я полюбила генетику и не могу представить себя в другой профессиональной стезе.

Мы были первыми, кто начал развивать молекулярно-генетические исследования в нашем центре. Мы единственная лаборатория в республике, которая выполняет все эти исследования для назначения таргетной терапии для пациентов всех наших онкологических диспансеров.