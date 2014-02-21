В Беларуси закроют одну колонию для несовершеннолетних и одну для взрослых

Новости Беларуси. 21 февраля глава государства встретился с министром внутренних дел Республики Беларусь. Игорь Шуневич доложил президенту об итогах работы милиции в прошлом году и за первые месяцы нынешнего, а также о криминогенной остановке в стране. Намечены и перспективы дальнейшего развития правоохранительной сферы.

Игорь Шуневич, минстр внутренних дел Республики Беларусь:

Мною были доложены главе государства результаты работы Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел в 2013 году. В частности, правоприменительная и пенитенциарная практика, основой которой является снижение количества лиц, осуждаемых к лишению свободы на протяжении уже нескольких лет. Таким образом, по результатам этого изучения, анализа оперативной обстановки было предложено главе государства сократить несколько учреждений закрытого типа. Президент дал конкретные указания о сроках сокращения, ликвидации этих учреждений закрытого типа. Говоря простым языком, мы предлагали сократить одну колонию для несовершеннолетних и одну колонию для взрослых. Такое решение одобрено и будет в ближайшее время реализовано.