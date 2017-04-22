Прямой эфир

В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею

22 апреля 2017 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  Здесь трудились сотрудники Национального центра правовой информации.

Этот год для коллектива особенный – юбилейный: 

уже 20 лет сотрудники центра делают право доступным для всех.

В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею-1

Отсюда и число саженцев, которые уже совсем скоро вырастут на этой аллее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею-3

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации:
Сегодня мы высаживаем 20 деревьев, это дубы и клены. Цифра 20 для нас символичная. Нам в этом году 20 лет,

и одновременно мы делаем этот город ещё более зелёным и красивым. 

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Евгений Коваленко

Другие новости рубрики

Все новости
Федерация профсоюзов Беларуси реализует познавательный проект, который позволит узнать больше об операции «Багратион»
22 апреля 2017 13:32

Федерация профсоюзов Беларуси реализует познавательный проект, который позволит узнать больше об операции «Багратион»

В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома
22 апреля 2017 13:31

В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома

На территории Драчковского лесничества Андрей Кобяков с заместителями высадили сеянцы сосен и березы
22 апреля 2017 11:37

На территории Драчковского лесничества Андрей Кобяков с заместителями высадили сеянцы сосен и березы