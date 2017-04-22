В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею

Новости Беларуси. Здесь трудились сотрудники Национального центра правовой информации. Этот год для коллектива особенный – юбилейный: уже 20 лет сотрудники центра делают право доступным для всех.

Отсюда и число саженцев, которые уже совсем скоро вырастут на этой аллее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации:

Сегодня мы высаживаем 20 деревьев, это дубы и клены. Цифра 20 для нас символичная. Нам в этом году 20 лет,