В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею

Новости Беларуси. Здесь трудились сотрудники Национального центра правовой информации.
Этот год для коллектива особенный – юбилейный:
уже 20 лет сотрудники центра делают право доступным для всех.
Новости Беларуси. Здесь трудились сотрудники Национального центра правовой информации.
Этот год для коллектива особенный – юбилейный:
уже 20 лет сотрудники центра делают право доступным для всех.
Отсюда и число саженцев, которые уже совсем скоро вырастут на этой аллее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации:
Сегодня мы высаживаем 20 деревьев, это дубы и клены. Цифра 20 для нас символичная. Нам в этом году 20 лет,
и одновременно мы делаем этот город ещё более зелёным и красивым.