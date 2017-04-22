Федерация профсоюзов Беларуси реализует познавательный проект, который позволит узнать больше об операции «Багратион»

Новости Беларуси. Трехметровые информационные стенды на Кургане Славы будут рассказывать о наступательной операции «Багратион». Этот проект станет продолжением работы Федерации профсоюзов по благоустройству и развитию мемориального комплекса.

Для сотрудников Федерации площадка стала традиционной не только в субботники. Сегодня главная задача – подготовить мемориал ко Дню Победы.

В недалеком будущем здесь появится и памятная аллея. Саженцы планируется привезти из мест боевой славы стран бывшего СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Готовим Курган к 9 мая – ко Дню Победы. Сегодня также готовим к закладке очень интересный проект –