Федерация профсоюзов Беларуси реализует познавательный проект, который позволит узнать больше об операции «Багратион»

Новости Беларуси. Трехметровые информационные стенды на Кургане Славы будут рассказывать о наступательной операции «Багратион».
Этот проект станет продолжением работы Федерации профсоюзов по благоустройству и развитию мемориального комплекса.
Новости Беларуси. Трехметровые информационные стенды на Кургане Славы будут рассказывать о наступательной операции «Багратион».
Этот проект станет продолжением работы Федерации профсоюзов по благоустройству и развитию мемориального комплекса.
Для сотрудников Федерации площадка стала традиционной не только в субботники. Сегодня главная задача – подготовить мемориал ко Дню Победы.
В недалеком будущем здесь появится и памятная аллея.
Саженцы планируется привезти из мест боевой славы стран бывшего СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Готовим Курган к 9 мая – ко Дню Победы. Сегодня также готовим к закладке очень интересный проект –
информационные стенды, которые будут рассказывать о тех днях Великой Победы,
будут рассказывать о военной операции «Багратион» и будут рассказывать о великих военачальниках, которые во время Великой Отечественной войны руководили операцией.