В медучреждениях и больницах Беларуси работает 192 закрытых избирательных участка

Голосуют 26 января и на так называемых закрытых участках. Они размещены в медицинских учреждениях и больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исполнить свой гражданский долг – такая возможность есть у каждого. С самого утра начали свою работу 192 закрытых избирательных участка Беларуси. Здесь созданы все условия для голосования пациентов, которые проходят лечение.

Так, в клиническом родильном доме Минской области проголосовали молодые мамы, а также женщины, находящиеся здесь после операции. Несмотря на свои заботы, выполнить гражданский долг считают важным делом. А для некоторых это значимый день двойне – ведь в ночь на 26 января на свет появились мальчик и девочка. Именно за счастливое будущее своих детей делают выбор мамы. Всего в роддоме в списках голосующих свыше 180 пациенток медучреждения.

Виктория Стасенко:

24 января стала многодетной мамой, родила сыночка. 3 840, 55 сантиметров. Очень рада и благодарна, что имею возможность выразить свою гражданскую позицию в таком месте, где зарождается новая жизнь. Счастлива. Все делаем правильно, и будет наша страна процветающей. Ольга Маевская:

Завтра на выписку. Не получилось проголосовать досрочно. Очень даже довольны, что в больнице получилось голосовать за нашу великую, большую Беларусь.