В медицинских университетах Беларуси обучается 1000 индийских студентов

Экономика, культура и образование. Беларусь укрепляет сотрудничество с Индией по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, наша страна помогает партнерам решать кадровый вопрос в области здравоохранения. В медицинских вузах учится 1000 студентов из Индии. Большой плюс образовательной программы для иностранцев – возможность получать знания на английском языке. Развивается сотрудничество и в сфере культуры.

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Мы начинаем разрабатывать проект Дни Индийской культуры в Минске. Привезем вам новые фильмы, будет фестиваль индийской кухни. Организуем выставку художественных изделий, а еще приедут хореографические и музыкальные коллективы, которые отразят самобытную культуру нашей страны.

Беларусь поставляет в Индию калийные удобрения, к нам импортируют технику и продукты питания. Растет туристический интерес к Индии со стороны белорусов.