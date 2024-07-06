Фестивалю в Александрии – 15 лет! В чём его особенности в 2024-м – рассказала организатором

Рассказать о ярком и магическом празднике лета попросим нашу гостью. В студии «Нового утра» Ольга Волохова, главный специалист народного творчества, культурно-досуговой деятельности и учреждения образования управления культуры Могилевского облисполкома.

Юлия Самусенко, ведущая:

Ольга, расскажите, какая изюминка ожидается, ведь 15 лет каждый год фестиваль проходит. Может быть, что-нибудь новенькое будет, особенное подготовили?

Ольга Волохова, главный специалист народного творчества, культурно-досуговой деятельности и учреждения образования управления культуры Могилевского облисполкома:

Безусловно, будут торговые ряды, но, конечно, это одна из составляющих. Следует сказать о том, что основными темами Александрии будут 30-летие института президентства Республики Беларусь и, конечно же, тема 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому подготовлен презентационный проект Национального исторического музея, в котором будут отражены такие тематики, как освобождение Могилевщины, белорусская государственность, промышленность Могилевщины, сельское хозяйство. Кроме того, откроет свои двери новая экспозиция, которая размещена на базе Александрийской средней школы на площадке постоянно действующего музея, где будут представлены достижения каждой области в области декоративно-прикладного искусства с определенными региональными особенностями.