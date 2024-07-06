Фашисты не ожидали внезапной атаки! Как освобождали Житковичи от оккупации – операция «Багратион»

Ровно 80 лет назад войска Красной армии освободили от захватчиков Житковичский, Ивенецкий, Дзержинский, Браславский, Ленинский, Свирский районы. Мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества под кодовым названием «Багратион». Хроника 6 июля 1944-го в нашем материале.

Беларусь, Житковичи, Гомельская область. 6 июля – особенная дата в истории города. В этот день административный центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ходе стратегической операции «Багратион».

Житковичи были оккупированы 18 июля 1941 года. Во время оккупации в городе действовала немецкая комендатура. Школы, библиотека и кинотеатр были закрыты. Работало только несколько магазинов, мельница и одна столовая для сотрудников полиции.