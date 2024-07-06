В 14 лет узнал, что такое война! Героические страницы истории – воспоминания ветерана Великой Отечественной

Радость праздника мы переживаем лишь только благодаря поколению-победителю. В Беларуси вместе с нами сегодня около 8 400 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, родственников семей военнослужащих, погибших в те годы. 1 400 из них живет в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своих сердцах они сохранили не только болезненные воспоминания о потерях и разрушениях, но и неугасимый свет надежды и любви к жизни. В гостях у одного из свидетелей самых трагических и героических страниц в истории страны побывала и наша съемочная группа.

Бодрый, веселый и активный. А ведь Антону Степановичу через два месяца 98 лет. Родом из Пуховичского района. Сельский парень рос в многодетной семье и всегда помогал родителям по хозяйству. В 14 узнал, что такое война. И какие потери и боль это страшное слово может принести.

Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны:

Видим, ходят машины с зелеными какими-то ящиками. Как потом выяснилось, это уже машины со складов доставляли боеприпасы. Бомбы, короче говоря, к самолетам. Детство закончилось. В силу возраста на фронт парня не брали. На его плечи легла забота о младших братьях и сестрах, а также тяжелая работа в хозяйстве. Резко повзрослел и пришлось стать главой семьи.

Антон Зубовский:

В 1942 году, значит, колхозы распустили, наделили семьи определенным количеством земли и стали работать на себя уже, как говорится. В те времена молодежь отправляли на работы в Германию, но нашему герою этого чудом удалось избежать.