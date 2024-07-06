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В 14 лет узнал, что такое война! Героические страницы истории – воспоминания ветерана Великой Отечественной

06 июля 2024 17:07
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Радость праздника мы переживаем лишь только благодаря поколению-победителю. В Беларуси вместе с нами сегодня около 8 400 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, родственников семей военнослужащих, погибших в те годы. 1 400 из них живет в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своих сердцах они сохранили не только болезненные воспоминания о потерях и разрушениях, но и неугасимый свет надежды и любви к жизни.

В гостях у одного из свидетелей самых трагических и героических страниц в истории страны побывала и наша съемочная группа.

В 14 лет узнал, что такое война! Героические страницы истории – воспоминания ветерана Великой Отечественной-1

Бодрый, веселый и активный. А ведь Антону Степановичу через два месяца 98 лет. Родом из Пуховичского района. Сельский парень рос в многодетной семье и всегда помогал родителям по хозяйству. В 14 узнал, что такое война. И какие потери и боль это страшное слово может принести.

В 14 лет узнал, что такое война! Героические страницы истории – воспоминания ветерана Великой Отечественной-4

Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны:
Видим, ходят машины с зелеными какими-то ящиками. Как потом выяснилось, это уже машины со складов доставляли боеприпасы. Бомбы, короче говоря, к самолетам.

Детство закончилось. В силу возраста на фронт парня не брали. На его плечи легла забота о младших братьях и сестрах, а также тяжелая работа в хозяйстве. Резко повзрослел и пришлось стать главой семьи.

В 14 лет узнал, что такое война! Героические страницы истории – воспоминания ветерана Великой Отечественной-7

Антон Зубовский:
В 1942 году, значит, колхозы распустили, наделили семьи определенным количеством земли и стали работать на себя уже, как говорится.

В те времена молодежь отправляли на работы в Германию, но нашему герою этого чудом удалось избежать.

В 14 лет узнал, что такое война! Героические страницы истории – воспоминания ветерана Великой Отечественной-10

Антон Зубовский:
Поехали мы с матерью на сборочный этот пункт, посмотрели и вернулись в деревню. И я сам после этого прятался там.

Как юный солдат чуть не погиб за несколько дней до Победы? Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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