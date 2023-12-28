В МЧС перед Новым годом напомнили правила использования пиротехники

Накануне Нового года МЧС напоминает правила использования пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы праздник не закончился пожаром или непоправимой трагедией, стоит знать: самый лучший фейерверк – тот, который запускаете не вы.
Если оценивать пиротехнику по степени опасности, то цепочка начинается хлопушками и бенгальскими свечами, а заканчивается петардами и салютами. В квартире собственник имеет право применять исключительно бенгальские огни и хлопушки. Все остальное – только на улице, вдалеке от массового скопления людей, линий электропередачи и деревьев.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Четвертый и пятый классы опасности (это уже большие салюты и фейерверки) – этот тот класс опасности, который требует от организации соответствующего разрешения, лицензии. То есть физические лица не имеют права на применение подобной пиротехники. Только юридические лица, которые в установленном законодательством порядке получили это разрешение. Разрешение выдает МЧС.
Покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Ни в коем случае не с рук и не поштучно. У изделия должна быть заводская упаковка с инструкцией на русском или белорусском языке. Важно, чтобы коробка не была мятой или влажной.