В МЧС перед Новым годом напомнили правила использования пиротехники

Накануне Нового года МЧС напоминает правила использования пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы праздник не закончился пожаром или непоправимой трагедией, стоит знать: самый лучший фейерверк – тот, который запускаете не вы.

Если оценивать пиротехнику по степени опасности, то цепочка начинается хлопушками и бенгальскими свечами, а заканчивается петардами и салютами. В квартире собственник имеет право применять исключительно бенгальские огни и хлопушки. Все остальное – только на улице, вдалеке от массового скопления людей, линий электропередачи и деревьев.