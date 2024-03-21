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В Овальном зале состоится заключительное заседание 10-й сессии Палаты представителей

21 марта 2024 06:20
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Заключительное заседание 10-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 21 марта. В Овальном зале рассмотрят два законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале состоится заключительное заседание 10-й сессии Палаты представителей-1

Оба документа будут представлены во втором чтении. Они касаются бизнеса и таможенного регулирования, способствуют формированию устойчивой и эффективной деловой среды. От темпов экономического роста во многом зависит выполнение социальных обязательств государства и благосостояние граждан.

Центральное место в повестке дня нынешней сессии было отведено вопросам национальной безопасности, поддержания гражданского мира. Приняты также все законопроекты конституционного блока. 22 марта начнет работу первая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва.

# Парламент Беларуси # общество

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