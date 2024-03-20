«Актуально миксовать». О модных трендах рассказала стилист

Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Вы не только на себе опробуете, я думаю, коллекцию белорусских дизайнеров и вообще белорусские новинки, но еще их рекомендуете кому-то. Скажите, пожалуйста, что пользуется большим спросом, что вам приятно рекомендовать? Что вы чаще всего рекомендуете тем, кому предлагаете одеться по-белорусски?