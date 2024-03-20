«Актуально миксовать». О модных трендах рассказала стилист

Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Вы не только на себе опробуете, я думаю, коллекцию белорусских дизайнеров и вообще белорусские новинки, но еще их рекомендуете кому-то. Скажите, пожалуйста, что пользуется большим спросом, что вам приятно рекомендовать? Что вы чаще всего рекомендуете тем, кому предлагаете одеться по-белорусски?
Ирина Ильинская, стилист, имиджмейкер, руководитель школы стилистики в Минске:
Я присоединяюсь ко всем поклонникам белорусских брендов. Я тоже себя отношу к числу их поклонников. Единственное, что я не могу сказать, что рекомендую полностью одеваться в белорусское. Не потому что это плохо. Потому что сейчас более актуально миксовать что-то очень известное, растиражированное с чем-то уникальным, что-то дорогое с чем-то подешевле, что-то роскошное, люксовое с секонд-хендом. Чем больше вы, интереснее замиксуете, тем круче это будет. Поэтому очень интересно, модно и актуально найти что-нибудь белорусское уникальное.
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