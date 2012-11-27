В мастерской минских художников из-за некачественного ремонта погибают произведения искусства

Новости Беларуси. Произведения искусства в опасности. В Минске из-за некачественного ремонта крыши мастерские художников заливают дожди. Повреждены несколько картин, некоторые из них уже не подлежат восстановлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известному белорусскому художнику, литератору - Григорию Ситнице все меньше остается времени на творчество. Последние сутки он занят тем, что спасает свои работы от воды, причем в собственной же мастерской.

Летом прошлого года коммунальщики ремонтировали кровлю дома. А теперь после этой реставрации художникам приходится реставрировать свои работы. К примеру, после последнего дождя Григорий Семенович из мастерской вынес 20 ведер воды.

Григорий Ситница, заместитель председателя Белорусского союза художников:

Повреждено много материалов, дорогого картона, я покупаю картон - 8 евро за лист. Повреждено несколько работ.

Дом №42 по улице Сурганова не совсем обычное жилое здание. Практически все его жильцы — художники. Весь последний этаж спроектирован под творческие мастерские. В каждой мастерской хранится более сотни работ. Неудивительно, что художники теперь боятся даже самого маленького дождя. Все произведения авторские и только в одном экземпляре, поэтому и стоимость у них соответствующая. К примеру, небольшие картины оцениваются в 6 миллионов рублей.

Художник-дизайнер Илона Кособуко сейчас готовится к выставке в Китае. Увы, но некоторые запланированные к показу картины безнадежно испорчены. Кстати, недавно Илона получила заказ на реставрацию картины народного художника Виталия Цвирко. Полотно 1963 года теперь повреждено вдвойне.

Григорий Ситница, заместитель председателя Белорусского союза художников:

С ЖРЭО меня направили в ЖЭС, из ЖЭСа направили в ЖРЭО. Они установили срок до 15 декабря. Это значит 3 недели будут стоять эти ведра, будет литься на голову.

Типичный замкнутый круг. Правда, при появлении нашей съемочной группы администрация ЖРЭО Советского района уверила, к ремонтным работам подрядная организация приступит завтра.

Олег Самуйлик, главный инженер ЖРЭО Советского района:

Возможно, где-то что-то сделано некачественно, акт обследования покажет причины, почему залита именно эта мастерская. С завтрашнего дня «Минскремстрой» возобновляет работы на этой кровле.

За испорченные шедевры ответит тот, по чьей вине потекло с потолка. А пока Григорий Семенович дежурит в своей художественной студии с ведрами.