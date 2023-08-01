В «Марко» появилось много новинок. Показываем школьную обувь для детей и подростков

Сезон охоты за модными школьными новинками объявляем открытым. Самое время начать подготовку к новому учебному году. И на повестке дня сегодня стильная и удобная обувь для мальчишек и девчонок. Берем с собой родителей и отправляемся на шопинг.
Сезон охоты за модными школьными новинками объявляем открытым. Самое время начать подготовку к новому учебному году. И на повестке дня сегодня стильная и удобная обувь для мальчишек и девчонок. Берем с собой родителей и отправляемся на шопинг.
Класс, в «Марко» в школьной коллекции появилось много новинок. Ну что, погнали выбирать?
В «Марко» выполнены все правила школьного дресс-кода. Сдержанные цвета. Ты в курсе, что сейчас лоферы на пике популярности?
– Эль, туфли Мэри Джейн должны быть в арсенале у каждой модницы. Посмотри, сколько моделей.
– Они подойдут и под костюм, и под юбку. Но мне больше всего нравятся черные.
К коллекции «Марко» присутствуют модели с элементами декора и отделки на любой вкус. А сквозная перфорация и невесомая подошва подарит ощущение легкости и комфорта. Они способны придать любому образу нотку романтики.
– А лакированная кожа, мама, станет изюминкой моего образа. Мне нравятся не только лоферы, но и полуботиночки на шнурочках.
– В любом случае возьмем две поры обуви. В «Марко» много моделей на утолщенной подошве, которая идеально подойдет на осень.
– Филипп, нам к школе нужно купить три пары обуви. Уличная, сменная, спортивная.
– Класс! Давай начнем с кроссовок, чтобы было удобно играть в футбол.
– Я так и знала. Смотри, у «Марко» есть отличные кроссовки. Базовый белый цвет, двухцветная подошва. Они дышащие, гнутся, легкие. Тебе будет удобно в них ходить на уроки физкультуры.
– На сменку давай возьмем обувь на кедовой подошве. Смотри, какое большое разнообразие моделей. Есть перфорированная кожа и не перфорированная, на шнурках, на утолщенной подошве. Белый, черный, синий – разные цвета.
– Смотри, тут не надо завязывать шнурки. Еще они такие легкие.
– Класс! Филипп, а еще я обязательно бы взяла эту классическую элегантную пару. Без классики, сынок, никуда. Она подойдет и на концерт, и на линейку. Очень элегантно и стильно.
В коллекции представлены модели со вставками-резинками. Их очень удобно надевать и снимать. А за стежка велкро хорошо фиксирует, чтобы ребенок в активных движениях не подвернул ногу и не потерял ботинок.
– Шопинг удался, собрали с сыном отличную школьную капсулу в магазине «Марко».
– Я уже жду не дождусь 1 сентября, чтобы показать свои новые луки подружкам.
От изобилия разбегаются глаза. Красочный дизайн, высокое качество. Все лучшее детям. До начала нового сезона остались считаные дни. Найдите идеальную пару для своего ребенка на полках магазинов «Марко».
*На правах рекламы.