В «Марко» появилось много новинок. Показываем школьную обувь для детей и подростков

Сезон охоты за модными школьными новинками объявляем открытым. Самое время начать подготовку к новому учебному году. И на повестке дня сегодня стильная и удобная обувь для мальчишек и девчонок. Берем с собой родителей и отправляемся на шопинг.

Класс, в «Марко» в школьной коллекции появилось много новинок. Ну что, погнали выбирать?

В «Марко» выполнены все правила школьного дресс-кода. Сдержанные цвета. Ты в курсе, что сейчас лоферы на пике популярности?

– Эль, туфли Мэри Джейн должны быть в арсенале у каждой модницы. Посмотри, сколько моделей.

– Они подойдут и под костюм, и под юбку. Но мне больше всего нравятся черные.





К коллекции «Марко» присутствуют модели с элементами декора и отделки на любой вкус. А сквозная перфорация и невесомая подошва подарит ощущение легкости и комфорта. Они способны придать любому образу нотку романтики.

– А лакированная кожа, мама, станет изюминкой моего образа. Мне нравятся не только лоферы, но и полуботиночки на шнурочках.

– В любом случае возьмем две поры обуви. В «Марко» много моделей на утолщенной подошве, которая идеально подойдет на осень.

– Филипп, нам к школе нужно купить три пары обуви. Уличная, сменная, спортивная.

– Класс! Давай начнем с кроссовок, чтобы было удобно играть в футбол.

– Я так и знала. Смотри, у «Марко» есть отличные кроссовки. Базовый белый цвет, двухцветная подошва. Они дышащие, гнутся, легкие. Тебе будет удобно в них ходить на уроки физкультуры.

– На сменку давай возьмем обувь на кедовой подошве. Смотри, какое большое разнообразие моделей. Есть перфорированная кожа и не перфорированная, на шнурках, на утолщенной подошве. Белый, черный, синий – разные цвета.





– Смотри, тут не надо завязывать шнурки. Еще они такие легкие.

– Класс! Филипп, а еще я обязательно бы взяла эту классическую элегантную пару. Без классики, сынок, никуда. Она подойдет и на концерт, и на линейку. Очень элегантно и стильно. В коллекции представлены модели со вставками-резинками. Их очень удобно надевать и снимать. А за стежка велкро хорошо фиксирует, чтобы ребенок в активных движениях не подвернул ногу и не потерял ботинок.