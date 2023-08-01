«Несознательные продавцы продают красноухих черепашек». Каких животных можно содержать в квартире?

Красноухая черепаха – это уже не экзотика. В современном мире она не уступает по популярности другим домашним питомцам. Но по закону содержать этот вид рептилий дома запрещено.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского городского зоопарка:

Несознательные продавцы продают красноухих черепашек размером с пятикопеечную монету и утверждают, что животное милое, не требует никаких особых условий для содержания, а самое главное – больше не вырастет. Верить таким продавцам точно не стоит. Питомец только первое время будет крошечным. Затем темпы роста вас неприятно удивят. За семь лет длина панциря способна достигнуть 30 сантиметров. Из минусов: ухаживать за красноухой непросто и дорого. По всем правилам этим пресмыкающимся необходим акватеррариум, когда у животного есть доступ к воде и выход на сушу.

Александр Жилинский, зоотехник Минского городского зоопарка:

Им надо ультрафиолет в обязательном порядке, иначе у них будет авитаминоз. Им надо тепловая лампа. И по правилам, лампа меняется каждые 6-10 месяцев. Если ей не создать нужные условия, то это возможные болезни, которые у нас в Беларуси лечат единицы. Кроме того, черепаха может проявлять агрессию и больно кусаться. Нельзя трогать рептилию во время приема пищи и сна. Если почувствовали, что не справляетесь, не отпускайте животное на волю. Татьяна Солтысова:

Любой пришлый вид, инвазивный вид, причиняет очень существенный ущерб нашей фауне. У нас в Беларуси единственный вид черепахи, который есть, это болотная черепаха. Красноухая черепаха является прекрасным агрессивным пищевым конкурентом. Если в водоеме выживет красноухая черепаха, то болотной черепахе ничего не светит. Любители, которые выпускают черепаху, она будет жить до ближайшей зимы, зиму она не переживет.