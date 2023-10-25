В «Марко» можно найти обувь на любой вкус. Показываем мужские коллекции

Мы решили обновить с сыном свой обувной гардеробчик и решили начать с разведки в магазине «Марко», поэтому приглашаем всех с нами в магазин.

Очень много моделей классных. А вот эти смотри, какие классные. Мне приглянулась эта моделька, отличная подошва, итальянская. Классический вариант, мне кажется будет идеально с джинсами и под мой классический костюм. Коричневые в этом сезоне очень модные.

А вот эта модель имеет декоративные отстрочки, двойное свечение, достигнутое путем полировки художественной профессиональными пастами. Я даже не знаю, на чем остановить свой выбор, глаза просто разбегаются.

– Папа, надо решиться. Может быть, возьмем несколько?

– А это идея.

Мне кажется, эта пара подойдет на любой случай. И в пир, и в мир. Стиль кэжуал, она выполнена из гибких материалов. Легкая и прочная. Да, классная, крутая шнуровка. И нужно обратить внимание, что язычок здесь выполнен с глухим клапаном. То есть это будет предотвращать попадание воды, снега.

А так как у нас спортивная семья, мы часто путешествуем, я бы выбрал себе вот эту модель. А тебе я предложил бы рассмотреть вот этот вариант. Крепкая, удобная подошва как в мужской взрослой, так и в детской обуви.

У большинства моделей «Марко» для осеннего сезона используется литьевой метод крепления подошвы к верху обуви. Кстати, стоит обратить внимание на детские модели, в которых используется антивандальная специальная накладка, которая очень будет полезна семьям с активными детьми, которые играют в футбол, постоянно везде где-то лазят. Для тех, кто не умеет еще пока завязывать шнурки, используется липучка.

А данная модель выполнена из нубука, используется декоративная вставка, предающая спортивная стиль.

Есть замечательные модель челси. Я бы хотел выделить именно эти две, а одна с эффектом жированной кожи специальной. А вторая с эффектом крокелюра. Это эффект трещин, легкой состаренности.

Еще одна модель, требующая особого внимания, будет очень интересна тем, кто занимается рыбалкой, охотой и грибникам. Так как в этой модели используется антивандальная защита мыска. Трекинговая шнуровка, глухой клапан, который не позволит попасть воде, дышащая мембрана, влагостойкое покрытие. Эту модель я себе обязательно куплю, чтобы ходить на свою любимую рыбалку.

Любители стиля милитари найдут для себя в магазине «Марко» замечательные модели, которые очень напоминают армейские берцы с максимальной фиксацией голени, крепкая подошва придаст вам брутальный вид.

– Папа, мне не терпится их примерить.