Вопросы юридического образования и науки рассмотрели участники юридического форума в Минске

Способ консолидации общества, бизнеса и государства. В Минске проходит юридический форум, который объединил более тысячи специалистов разных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Беларуси проводится большая работа по ревизии национального законодательства. Уже проанализировано порядка 14 тысяч нормативно-правовых актов.

Для них это еще одна возможность обсудить новации в законодательстве. В том числе в Кодексе гражданского судопроизводства, Концепции государственной кадровой политики. 29 ноября участники форума рассматривают вопросы уголовного процесса, юридического образования и науки.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

К этой работе подключено почти 100 организаций и, как мы видели, очень много граждан. Если от организаций поступило порядка 1000 предложений, то от граждан в половину от этой тысячи. И это тоже очень много. Все они подвергнуты анализу, все будут учтены.

Мы не просто будем говорить о каких-то точечных решениях, как сказал глава государства, нам нужны предложения по совершенствованию в первую очередь закона о нормативно-правовых актах и выстраиванию по-новому, в революционном ключе нашей работы с этой всей системой.

Остаются актуальными вопросы совершенствования цифрового права, а именно использования искусственного интеллекта. Будут разработаны концептуальные основы его развития, в том числе и при поддержке юридического сообщества.