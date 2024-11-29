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Вопросы юридического образования и науки рассмотрели участники юридического форума в Минске

29 ноября 2024 11:31
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Способ консолидации общества, бизнеса и государства. В Минске проходит юридический форум, который объединил более тысячи специалистов разных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы юридического образования и науки рассмотрели участники юридического форума в Минске-2

Для них это еще одна возможность обсудить новации в законодательстве. В том числе в Кодексе гражданского судопроизводства, Концепции государственной кадровой политики. 29 ноября участники форума рассматривают вопросы уголовного процесса, юридического образования и науки. 

Сейчас в Беларуси проводится большая работа по ревизии национального законодательства. Уже проанализировано порядка 14 тысяч нормативно-правовых актов.

Вопросы юридического образования и науки рассмотрели участники юридического форума в Минске-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
К этой работе подключено почти 100 организаций и, как мы видели, очень много граждан. Если от организаций поступило порядка 1000 предложений, то от граждан в половину от этой тысячи. И это тоже очень много. Все они подвергнуты анализу, все будут учтены. 

Мы не просто будем говорить о каких-то точечных решениях, как сказал глава государства, нам нужны предложения по совершенствованию в первую очередь закона о нормативно-правовых актах и выстраиванию по-новому, в революционном ключе нашей работы с этой всей системой.

Остаются актуальными вопросы совершенствования цифрового права, а именно использования искусственного интеллекта. Будут разработаны концептуальные основы его развития, в том числе и при поддержке юридического сообщества.

# Ольга Чуприс # Право

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