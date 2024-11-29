Какая она, формула счастья и как легче пережить невзгоды? Магистр психологии дал несколько советов

29 ноября отмечается День счастливого человека. Австрийский психолог Виктор Франкл заявлял, что человеку нужно всего лишь найти смысл жизни и двигаться к нему в этом направлении – и вот оно, счастье. Но с ним вряд ли бы согласился древний философ Эпикур, который писал в своих учениях, что самое главное для ощущения счастья – избавиться от страданий и переживаний. В ток-шоу «Точки над «i» со счастливыми гостями попытались ответить на вопрос: что же такое счастье для каждого из нас?

Денис Северов, магистр психологии:

Давайте я поделюсь с вами формулой счастья. Ну, может быть, не счастья, но радости так точно. Радость у вас появляется всегда, когда именно ваши настоящие желания действительно реализовываются. Если же не получается их реализовать, то вы всегда испытываете эмоцию противоположную, которая звучит, как гнев. Но очень важно понимать, чего вы хотите, ведь огромное количество людей живут и сами не понимают, чего они хотят. Поэтому первый шаг – понимать, чего вы хотите. Понимать ваши собственные желания.

Есть маленькая психологическая хитрость, которая поможет вам легче переживать те невзгоды, которые с вами случаются. Задавайте себе вопрос не «за что мне это?», а «для чего мне это нужно?» Тем самым вы будете перенастраивать свой ум для поиска положительных моментов, которые обязательно есть в каждой жизненной неурядице.