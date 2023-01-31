В Бешенковичах молодым специалистам вручили ключи от квартир

Новости Беларуси. Развитие регионов – одно из приоритетных направлений политики нашего государства. Рабочие места, социальная инфраструктура, жилье – это основа для закрепления кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые специалисты самых разных сфер – от учителей до представителей силового блока – получили ключи от арендных квартир в Бешенковичах. Всего новоселье празднуют более 30 человек. Также своим собственным жильем обзавелись три многодетные семьи. К слову, эта пятиэтажка – особенная. Отопление и горячее водоснабжение обеспечиваются за счет электричества. Это касается и приготовления пищи – в квартирах установлены электроплиты.

Многоэтажка возведена в молодом микрорайоне. Рядом вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, магазины. За последние пять лет в городском поселке стало традицией каждый год вводить в эксплуатацию новые дома и тем самым решать жилищный вопрос.