В Бешенковичах молодым специалистам вручили ключи от квартир

Новости Беларуси. Развитие регионов – одно из приоритетных направлений политики нашего государства. Рабочие места, социальная инфраструктура, жилье – это основа для закрепления кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие регионов – одно из приоритетных направлений политики нашего государства. Рабочие места, социальная инфраструктура, жилье – это основа для закрепления кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые специалисты самых разных сфер – от учителей до представителей силового блока – получили ключи от арендных квартир в Бешенковичах. Всего новоселье празднуют более 30 человек. Также своим собственным жильем обзавелись три многодетные семьи. К слову, эта пятиэтажка – особенная. Отопление и горячее водоснабжение обеспечиваются за счет электричества. Это касается и приготовления пищи – в квартирах установлены электроплиты.
Многоэтажка возведена в молодом микрорайоне. Рядом вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, магазины. За последние пять лет в городском поселке стало традицией каждый год вводить в эксплуатацию новые дома и тем самым решать жилищный вопрос.
Виктория Качан, жительница Бешенковичей:
Получить заветные ключи от 60 квадратных метров стало реальным благодаря выделению субсидии на 20 лет под процент, программы материнского капитала и кредита. Не обошлось, конечно, без вложения собственных средств, но это того стоило.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Сегодня дальнейшее развитие регионов зависит от молодых кадров, от их закрепляемости в районных центрах и на селе. Конечно, много делается для строительства жилья. Если по прошлому году для молодых специалистов мы построили 557 арендных квартир, то в этом году наша задача – построить порядка 1 100. Если брать по регионам, это в первую очередь Витебск, Новополоцк и 16 наших региональных центров.
Вскоре рядом с пятиэтажкой вырастет очередная новостройка. Кроме этого, в Бешенковичах сейчас реконструируют вторую школу. В ближайшее время приступят и к модернизации школы искусств. В 2024-м городской поселок станет областной столицей «Дожинок», а в перспективе и городом-спутником Витебска.
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