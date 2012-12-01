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В Малиновке и Брилевичах оптимизировали транспортные маршруты

01 декабря 2012 14:39
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Новости Минска. Столичные транспортники оптимизировали пассажирские перевозки в Малиновке и Брилевичах. Теперь на юго-западе минчане увидят новые цифры на информационных табло автобусов. Появились и дополнительные остановки.

30 декабря откроется еще один троллейбусный маршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Каптюх, исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Мы несколько видоизменили транспортное следование 119 автобусного маршрута и в ближайшие дни организуем работу 25 троллейбусного маршрута, уже который свяжет запад, Сухарево, юго-запад с первой линией метрополитена, станцией Михалово.

# общество # Работа транспорта в Минске

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