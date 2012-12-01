Победитель фотоакции СТВ «Пара месяца» в октябре - Юлия и Евгений Правосуд

Любовная арифметика с хорошим финалом давно доказала - в ней может быть только два слагаемых. Но часто бывает, что в романтической истории появляется третий и совсем не лишний, а очень желанный малыш. Такое счастье уже есть у победителя фотоакции СТВ «Пара месяца» Юлии и Евгения Правосуд.

Четырёхмесячная Анюта - вот радость и счастье молодой семьи. Новоиспеченные родители души не чают в своей дочурке и, кажется, с ее появлением любовь супругов стала еще сильнее. Малышку вместе с мамой забирали из роддома 31 июля - как раз в годовщину свадьбы Юлии и Евгения. Никто не удивился, ведь магия чисел сопутствует молодым людям с самого начала их отношений, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юлия Правосуд, победитель фотоакции «Пара месяца» СТВ:

С 15 на 16 августа я приснила сон, что Женя подойдет ко мне на дискотеке и поздравит с днем рождения. Так и случилось. В ту ночь на дискотеке он подошел и поздравил меня именно теми словами, которые я услышала во сне.

С вещего сна и начались любовные отношения наших победителей. А вот дружеские отношения зародились еще в детстве. Будучи детьми, Юлия и Евгений много времени проводили вместе в деревне, где жили их родные. Молодожены до сих пор вспоминают, как в 12-летнем возрасте любили погонять мяч во дворе, тогда еще даже не догадываясь о своем совместном будущем. Но неподдельный интерес друг к другу и красивые ухаживания Евгения сделали свое дело.

Юлия Правосуд:

Было 2 часа ночи. Мне позвонил Женя и попросил, чтобы я вышла на балкон и посмотрела в окно. Я вышла и увидела, что у меня под балконом расписан весь асфальт - «я тебя люблю». Конечно, было очень приятно!

Искренние чувства двух влюбленных были видны невооруженным глазом. Стало ясно - дело к свадьбе. В новогоднюю ночь Евгений сделал Юлии предложение и уже летом 2011 года ребята официально назвали друг друга мужем и женой. На свадьбе пришла очередь невесты удивлять жениха!

Евгений Правосуд, победитель фотоакции «Пара месяца» СТВ:

Она сделала сюрприз -организовала фаер-шоу. О том, что она задумала, не знал никто. Она удивила всех гостей свадьбы. Очень понравилось, это незабываемо.

До сих пор молодожены вспоминают о свадьбе, как о волшебно сне. Волшебном еще и потому, что даже в этот день магия чисел и удивительных совпадений не покидали ребят. На одном из свадебных фото наручные часы Евгения показывали 4.20. Именно в это время и родилась их малышка.