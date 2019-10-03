В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

Новости Беларуси. В торговой сети Мозыря сотрудники Госстандарта выявили опасное для здоровья мороженное. Продукт, заражённый кишечной палочкой, был ввезён в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о мороженом под брендами «Лето» и «Большой рожок». Опасное лакомство произведено в Нижнем Новгороде. Оба сорта в своём составе помимо патогенных микроорганизмов вместо натуральных сливок и сливочного масла содержат заменители молочного жира.

Продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Игорь Цыганков, начальник Гомельской областной инспекции Госстандарта:

Данные несоответствия носят производственный характер. В связи с чем принято решение о запрете ввоза данной продукции на территорию Беларуси. Также принято решение об отмене действия на территории Беларуси документа об оценке соответствия данной продукции. Хочется обратить внимание всех поставщиков и продавцов, чтобы обращали внимание на находящийся в открытом доступе реестр продукции, запрещённой к ввозу на территории Республики Беларусь.