В мае белорусы будут отдыхать четыре дня подряд

Новости Беларуси. Такое решение было принято Советом Министров еще 2 ноября 2012 года №1000. Белорусы будут отдыхать: 1 мая (Праздник труда), с 9 мая по 12 мая и 14 мая (Радуница. День поминовения усопших).

Рабочий день с пятницы 10 мая 2013 года переносится на субботу 18 мая текущего года. Организации могут с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Кстати, у украинцев законодательство другое, они будут отдыхать в мае целых шесть дней подряд, правда, с 1 по 6 мая. Россияне на день меньше - с 1 по 5 мая.

В мае несколько праздников, самый массовый - 9 мая. В этот день в Минске проходит праздичное шествие (смотрите видео).