Очередной подъем воды в Столинском районе: за сутки вода поднимается до 15 см

Новости Беларуси. Большая вода наступает. В Столинском районе наблюдается очередной подъем уровня воды - третий с начала весеннего паводка. 9 апреля с готовностью служб и организаций к паводку в Брестском регионе ознакомится вице-премьер Анатолий Калинин.

Как сообщили в МЧС, за сутки вода поднимается до 15 см. Уровень на главном гидропосту реки Горынь сегодня составил 546 сантиметров - на 16 выше опасной отметки. Подтопления домов и подворий наблюдается в 6 населенных пунктах Столинщины.

За последние годы в районе много сделано, чтобы уменьшить ущерб от паводка. Общая протяженность защитных сооружений почти 500 километров. Скоро появятся новые дамбы.

В ближайшие дни вскроются ото льда притоки крупных водных артерий республики. В наиболее проблемные районы будет оперативно направлена техника. Необходимости эвакуации людей пока нет, жизнедеятельность населенных пунктов, как сообщают спасатели, не нарушена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.