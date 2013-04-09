Какие изменения ждут Белорусскую железную дорогу к ЧМ-2014?

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога готовится к проведению чемпионата мира по хоккею. Сейчас в процессе реконструкции находится вокзал в Гродно, на подходе модернизация брестского. Изменения также коснутся остановочных пунктов в переделах Минска, а также в местах, приближенных к проведению соревнований.

Подробнее о работах, которые должны быть выполнены к 2014 году, в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказал начальник отдела обслуживания пассажиров в поездах управления Белорусской железной дороги, Андрей Александрович Кашко.

Андрей Кашко, начальник отдела обслуживания пассажиров в поездах управления Белорусской железной дороги:

Белорусская железная дорога подготовила комплекс мероприятий. В первую очередь для организации транспортного обслуживания, в том числе иностранных гостей. В рамках этих мероприятий планируется не только обучение персонала иностранным языкам, но и изменение системы информационно-справочного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение работы как минимум в Минском железнодорожном узле и Брестском железнодорожном узле транспортного обслуживания пассажиров.

Будут ли менять информационные табло на новые на иностранном языке?

Андрей Кашко:

Безо всякого сомнения, пиктограммы, которые будут помогать пассажирам определять необходимые вокзалы, поезда или платформы, будут заменены на новые, современные, которые установлены нормами европейского законодательства.

Как будет проходить обучение персонала иностранному языку?

Андрей Кашко:

Будем обучать, выпускать разговорники для того, чтобы облегчить и убрать языковой барьер между нашим персоналом и гостями.

Каким языкам планируется обучать железнодорожников?

Андрей Кашко:

Планируем обучение английскому, немецкому и французскому. Опыт покажет, каким образом это все обучение будет продвигаться, какой из языков нам больше понадобится. Обучаться будут не только работники вокзалов, но и работники поездных бригад, которые будут обслуживать пассажиров пути следования поездов.