В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения

Новости Беларуси. Лучшие юные баскетболисты со всей Беларуси 2012-2013 годов рождения приехали в Минск на республиканскую спартакиаду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прежде чем выступить в столице, коллективы прошли областной отбор.

Теперь шесть команд, которые представляют все регионы нашей страны и две столичные дружины, в течение пяти дней будут спорить за трофей главного турнира сезона. Пока участники проходят групповой этап, а уже в субботу, 28 октября, состоятся стыковые поединки. Победитель определится в воскресенье. Для многих данный старт станет боевым крещением и дорогой в профессиональный баскетбол.

Анастасия Голомако, тренер баскетбольной команды Минской области:

В прошлом месяце выезжали и играли с ребятами из минских команд. И это нам очень помогло на области: моих ребят взяли на республиканские соревнования. Я думаю для их возраста – достаточно меткие: процентов 60 в корзину попадают с игры. Некоторые из команды пока что только дети, а кто-то уже с отличными мозгами взрослого баскетболиста.

Алексей Горчаков, главный тренер баскетбольной команды «Минск-1»:

По этому возрасту, 2012-й, это первые масштабные соревнования, где дети первый раз выходят на такой уровень, где команды из республики, все регионы приезжают. Все команды очень сильные, и мы не знаем еще, как правило, эти команды, потому что такие соревнования – первые. И самое главное – детям дать понять, что это их самые важные соревнования в году.