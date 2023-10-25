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В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения

25 октября 2023 18:39
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Новости Беларуси. Лучшие юные баскетболисты со всей Беларуси 2012-2013 годов рождения приехали в Минск на республиканскую спартакиаду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прежде чем выступить в столице, коллективы прошли областной отбор.

В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения-1

Теперь шесть команд, которые представляют все регионы нашей страны и две столичные дружины, в течение пяти дней будут спорить за трофей главного турнира сезона. Пока участники проходят групповой этап, а уже в субботу, 28 октября, состоятся стыковые поединки. Победитель определится в воскресенье. Для многих данный старт станет боевым крещением и дорогой в профессиональный баскетбол.

В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения-4

Анастасия Голомако, тренер баскетбольной команды Минской области:
В прошлом месяце выезжали и играли с ребятами из минских команд. И это нам очень помогло на области: моих ребят взяли на республиканские соревнования. Я думаю для их возраста – достаточно меткие: процентов 60 в корзину попадают с игры. Некоторые из команды пока что только дети, а кто-то уже с отличными мозгами взрослого баскетболиста.

В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения-7

Алексей Горчаков, главный тренер баскетбольной команды «Минск-1»:
По этому возрасту, 2012-й, это первые масштабные соревнования, где дети первый раз выходят на такой уровень, где команды из республики, все регионы приезжают. Все команды очень сильные, и мы не знаем еще, как правило, эти команды, потому что такие соревнования – первые. И самое главное – детям дать понять, что это их самые важные соревнования в году. 

В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения-10

Отметим, что эти ребята также будут помогать своим командам и в Детско-юношеской баскетбольной лиге, новый сезон которой стартует в четверг.

# Баскетбол # Фотофакт

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