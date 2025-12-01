В Мадриде прошла масштабная антиправительственная акция протеста

В Мадриде прошла масштабная антиправтельственная акция протеста. По данным властей, на улицы вышли около 40 тысяч человек. Участники требовали досрочных выборов и призывали премьер-министра Педро Санчеса уйти в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом стала новость о взятии под стражу бывшего министра транспорта Испании, который проходит по делу о коррупции при закупке масок в период пандемии. Однако протестующие считают, что за этот скандал ответственность несет не один чиновник, а все правительство. Акция стала одной из крупнейших за последнее время и усилила давление на кабмин. Политологи отмечают, что скандал может подорвать рейтинг правящей партии.