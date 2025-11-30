Больше 40 тысяч белорусов перешагнули рубеж в 90 лет – узнали, в чём заключается секрет долголетия

Через демографию, повышения доходов, модернизацию экономики к одной единственной цели – чтобы белорусы стали жить лучше, а, возможно, и дольше. По данным Белстата, сейчас средняя продолжительность жизни в нашей стране – 74 года. Но среди нас есть и те, кто обходит статистику и может похвастаться трехзначными цифрами в паспорте. Как раз на неделе столетний юбилей отметили единственные в Беларуси сестры-двойняшки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тамара Калиновская и Лариса Байбус живут в Волковыске и даже занесены в нашу книгу рекордов. А когда журналисты поинтересовались, в чем секрет долголетия, они ответили, что в основе – забота со стороны и государства, и семьи.

Но 100 лет для современного человека, кажется, уже далеко не предел мечтаний. Недавно китайские ученые заявили, что создали таблетку, которая может продлить жизнь до 150 лет. Правда или нет, но человечество давно включилось в гонку за бессмертием и не собирается сходить с этого пути. Как продлить себе жизнь, при чем тут генетика и есть ли те самые чудо-таблетки, способные подарить нам еще пару десятков лет? С этими вопросами мы обратились к ученым, которые раскрыли секреты долголетия по-белорусски.

Разгадывает сканворды, плетет из фантиков и читает книги – Евдокия Никитична в свои 103 не сидит без дела. Еще до недавнего времени самостоятельно вела домашнее хозяйство. Она уверена: возраст работе не помеха. Даже наоборот. Евдокия Климашевич, жительница Пружан:

Я всем интересуюсь сейчас, я люблю телевизор посмотреть. Я очень люблю слушать как президенты выступают, о чем они говорят. Очень интересно.

В феврале сельской учительнице исполнится 104. Евдокия Никитична до войны успела окончить 10 классов, а после пошла преподавать в местную школу – бралась за все предметы, учителей не хватало – биология, русский, немецкий. Когда кадровый вопрос был решен, перешла в начальные классы. Всю жизнь прожила в деревне. Было и большое хозяйство, и ранние подъемы, и много физического труда. Только в последние годы перебралась к дочери, в город. Никакой особой диеты или суперфудов. Свое долголетие Евдокия Никитична, скорее всего, выиграла в генетическую лотерею. Сестра, бабушка, дяди по отцовской линии – все или перешли, или вплотную приблизились к вековому юбилею. Но и здоровый образ жизни никто не отменял. Евдокия Климашевич:

Алкоголь я не употребляю, я не курю, этим делом я не занимаюсь и поэтому я долго и прожила.

С долгожительницей согласны и ученые. Отказ от вредных привычек – простой, но самый эффективный способ продлить себе жизнь. А уже после в дело вступает пресловутая генетика. В Институте генетики и цитологии НАН выявили около десятка уникальных генов, отвечающих за долголетие. Ученые провели специальные исследования, в которых участвовали белорусы, кому за 90, и пришли к выводу, что у них много общего. Во-первых, клетки проявляют не дюжие способности к восстановлению, а во-вторых, путь к долголетию пролегает через кишечник. Вернее, его микробиом. Анна Щаюк, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Особое внимание стоит уделить бактерии рода Аккермансия. Было обнаружено, что у долгожителей она встречается довольно часто, более 58 % всех микроорганизмов, которые в кишечники есть, это бактерии этого рода. Она обеспечивает хороший метаболизм глюкозы и липидов в организме. Кроме того, была выявлена положительная взаимосвязь между положительными биохимическими показателями, такие как снижение уровня холестерина, уровень глюкозы с бактериями, относящимися к лактобактериям.