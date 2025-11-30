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Что больше всего волнует молодёжь Беларуси? В БИСИ провели исследование перед ВНС

30 ноября 2025 17:23
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А каким видится будущее белорусам? На эти вопросы ответят делегаты Всебелорусского народного собрания, которое пройдет буквально через несколько недель. Участникам ВНС предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на 26-30 годы, которая включает основные направления развития Беларуси, среди которых и демография, и экономика, и оборона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В БИСИ провели масштабные опросы общественного мнения. Люди поднимали вполне житейские вопросы.

Что больше всего волнует молодёжь Беларуси? В БИСИ провели исследование перед ВНС-2

Сергей Волчкевич, аналитик Гродненского отделения БИСИ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это вопросы, которые касаются охраны здоровья и здравоохранения населения, это организация торговли, особенно в сельской местности, транспортная доступность населенных пунктов.

Результаты исследования учли при подготовке документа. Там все ответы на вопросы. В начале ноября на совещании о доработке документа Президент поручил сделать программу максимально реалистичной, конкретной и понятной каждому белорусу.

Акцент – на повышение качества жизни белорусов! Регионы обсуждают программу развития на пятилетку.

# Всебелорусское народное собрание

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