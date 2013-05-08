В Мачулищах открыли мемориальную доску, посвященную воину-интернационалисту Владимиру Михалеву

Новости Беларуси. В Мачулищанской средней школе накануне Дня Победы открыли мемориальную доску. Почетный знак посвящен воину-интернационалисту, старшему лейтенанту Владимиру Михалеву. Он погиб в Афганистане, посмертно награжден орденом Красной Звезды. Владимир Николаевич - выпускник этой школы.

К слову, и само учебное заведение носит имя героев Советского Союза. Символично, что большое внимание здесь уделяется истории родного края и военно-патриотическому воспитанию.

Открытие мемориальной доски - это не просто дань памяти и уважения, но и напоминание для самих школьников об основных нравственных ценностях и гражданский долг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.