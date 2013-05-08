Борис Батура встретился с ветеранским активом Минской области и Советом Старейшин

Новости Беларуси. По традиции накануне праздника Победы Борис Батура встретился с ветеранским активом области и Советом Старейшин. Губернатор рассказал, о достижениях столичного региона.

В свою очередь, уважаемые гости поделились своими мыслями по поводу многих вопросов. Обсуждались экологические проблемы, спортивные достижения, экономическое развитие. Среди основных тем - поддержка участников Великой Отечественной и их семей.

Михаил Гордон, председатель Мядельской районной организации ветеранов:

Встречи эти нужны. Нас, ветеранов, с каждым годом становится все меньше, поэтому встреча с руководством области и обсуждение тех вопросов, которые касаются поддержки ветеран, очень сейчас важны.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Такие встречи – это одно из редких таких событий, где действительно набираешься такой полноценной энергетики, можешь открыто говорить практически обо всех проблемах, которые у нас есть не только в нашей области, но и в нашем государстве. И, конечно же, получаешь необходимые советы, наставления. Система таких встреч и дальше будет продолжена. Мы будем серьезно заниматься диалогом с нашими опытными людьми.

Встреча проходила в Центре экологического туризма в Станьково. Гости познакомились с богатой экспозиции. Военная техника, партизанские землянки - все напоминало о лихолетье сороковых, но и радость победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Слобода, председатель Минского областного совета ветеранов:

Мы все сделали, чтобы наш народ жил спокойно и уверенно. Нас дружба народов соединила и кровью, и смертью. И победил, прежде всего, наш советский народ, который всегда дружно жил. А там где дружба – там победа.