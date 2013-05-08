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Как Минщина отметит 9 мая?

08 мая 2013 15:05
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9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий

Новости Беларуси. Минщина готовится громко отметить 9 мая. К 68-ой годовщине победы в каждом районе области подготовлена ​​масштабная культурная программа. Официальные церемонии  - возложение цветов и венков к мемориалам героям Великой Отечественной, торжественные шествия ветеранов и молодежи  - сменятся насыщенной развлекательной программой.

Фольклорные и эстрадные коллективы поднимут настроение отдыхающим. Традиционно развернутся выставки техники военных лет. Не обойдется и без солдатской кухни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # День Победы

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