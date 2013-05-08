Как Минщина отметит 9 мая?

Новости Беларуси. Минщина готовится громко отметить 9 мая. К 68-ой годовщине победы в каждом районе области подготовлена ​​масштабная культурная программа. Официальные церемонии - возложение цветов и венков к мемориалам героям Великой Отечественной, торжественные шествия ветеранов и молодежи - сменятся насыщенной развлекательной программой.

Фольклорные и эстрадные коллективы поднимут настроение отдыхающим. Традиционно развернутся выставки техники военных лет. Не обойдется и без солдатской кухни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.