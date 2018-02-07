Юбилейный выпуск курсантов военного факультета БГУИР состоялся в музее истории Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Выпуск курсантов военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники состоялся в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 молодых офицеров пополнят подразделения связи радиотехнических войск Министерства внутренних дел и пограничного комитета.

Юрий Кулешов, начальник военного факультета в БГУИР:

Специфика такова, что выпускники этого года осуществляли подготовку по четырех с половиной годичной программе обучения. Нагрузка колоссальная была, конечно, поэтому ребята все достойные, показали высочайшие результаты.

Церемония стала юбилейной. Это десятый выпуск курсантов, подготовленных в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.