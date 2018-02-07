Что изменилось для участников дорожного движения в Беларуси с 31 января. Разбираемся с инспектором ГАИ

С 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
С 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший инспектор по особым поручениями УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.
Что вызвало такие изменения? Какие изменения появились в Кодексе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.