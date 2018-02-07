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Что изменилось для участников дорожного движения в Беларуси с 31 января. Разбираемся с инспектором ГАИ

07 февраля 2018 09:21
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С 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Что изменилось для участников дорожного движения в Беларуси с 31 января. Разбираемся с инспектором ГАИ -1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший инспектор по особым поручениями УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.

Что вызвало такие изменения? Какие изменения появились в Кодексе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Станислав Соловей

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