Десятки ролей, множество характеров и типажей: актёры театра – о своей профессии

Десятки ролей в театре и кино, множество характеров и типажей – творческая жизнь народной артистки Беларуси, лауреата Государственной премии БССР, обладательницы «Хрустальной Павлинки» Ольги Михайловны Клебанович поражает.

В раннем детстве она ужасно хотела стать врачом. Но кардинально в один момент, поменяв решение, уже почти 50 лет выходит на сцену. И с тех пор уже в роли артистки «врачует» человеческие души.

А уже в 1967 году Ольгу Михайловну пригласили в Национальный академический драматический театр имени М. Горького. Сама актриса то время в жизни любимого театра называет «Эпохой Возрождения». Ведь уже тогда здесь служили аксакалы театральной сцены: Александра Климова, Ростислав Янковский, Дмитрий Орлов.

Ольга Михайловна всегда блистательно справлялась со всеми постановками и ролями. Её талантом восхищались многие режиссёры. И все предложения оставить любимый театр, актриса однозначно отвергала. Ведь здесь, в русском, есть самое любимое: роли, партнёры и зрители.

Ещё одна Народная артистка Беларуси, которая вот уже 55 лет служит в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького – Белла Амовна Масумян. Как признаётся актриса, профессия сама выбрала её. Ведь тогда, в 17 лет, она даже не представляла, как сложится её жизнь.

Мэтр сцены Дмитрий Орлов заметил студентку театрального Беллу Масумян сразу. Он первым увидел её талант, усердие и огромное желание много работать.

И вера помогла ей оказаться на сцене Русского театра, где она блистает до сих пор. Все блестяще сыгранные роли – заслуга невероятного трудолюбия.

Богатым творческим наследием может похвастаться и Народный артист Беларуси, Лауреат Государственной премии Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук. Сыгранные им персонажи дороги нескольким поколениям театралов и кинозрителей. А вот его актёрский талант и харизму заметил не педагог театрального, и не артист, а первая школьная учительница – Лидия Александровна.

С тех пор он уже сам начал ставить пьесы и даже гастролировал с ними по разным уголкам Беларуси. Но даже такие способности не сразу помогли юноше определиться с выбором будущей професией.

С самого начала Геннадий Михайлович с усердием взялся за учебу, и первую сессию сдал на одни пятерки. Ему даже дали сталинскую стипендию и выбрали председателем профкома. К общественной работе студент Геннадий Гарбук подошёл с такой отвественностью, что в какой-то момент учёба для него отошла на второй план.

С той поры самым главным в его жизни стало именно постижение тайн актёрского мастерства. После окончания института Геннадий Михайлович был принят в труппу Витебского театра имени Якуба Колоса. И здесь он сыграл одну из своих самых главных ролей – Василя Дятлика в спектале «Люди на балоте». Именно эта постановка позже была экранизирована и имела огромный успех у зрителей. А после были гастроли в Минске, где талантливого актёра заметили и пригласили в Национальный академический театр имени Янки Купалы.

И он не просто выдержал огромную конкуреницию, но и своим талантом и трудом вышел в ряд ведущих актеров труппы. Уже сегодня за плечами Геннадия Гарбука множество ролей, десятки наград и званий. К сожалению, сейчас проблемы со здоровьем отвлекли мастера от работы. Но всё же сдаваться он не собирается и уже в скором времени планирует вновь выйти на любимую сцену.

Каждый из наших героев посвятил практически всю свою жизнь театральной сцене. Они срывали апплодисменты и радовали зрителей своей игрой и невероятным талантом. Так путь же это замечательное мгновение успеха продлится у них как можно дольше.