«В любом населённом пункте человек может заказать в автолавку любой вид продукции, на следующий день он будет там»
Новости Беларуси. В Поставах 6 февраля искали ответ на вопрос «Как сделать так, чтобы ассортимент сельских магазинов ни в чем не уступал городским?», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже много лет этим занимается Белкоопсоюз, и вот сегодня к работе подключились местные бизнесмены. С подробностями Ольга Коршун.
Светлана Челей, начальник производственной лаборатории:
Вот этот хлеб с салом и чесноком.
Хлеб с салом – не единственная изюминка этого производства. Новинка нынешнего сезона – хлеб с морской солью. Всего здесь пекут более 150 видов этого продукта, который расходится буквально как горячие пирожки.
Светлана Челей:
Мы организовали по городу два раза в день развоз горячего хлеба – это еще больше привлекает покупателя.
Но не хлебом единым привлекают покупателей в потребкооперации. Соленья – на любой вкус. Все экологически чистое, без химии. Именно на это и делают ставку в борьбе за покупателя.
Ольга Коршун, СТВ:
Эти огурцы готовы к поставке в Архангельск. Вообще в России очень любят белорусские соленья. Только за декабрь и январь туда отправили более 40 тонн белорусских огурцов. А за сезон здесь перерабатывают более 400 тонн этого овоща.
Как сделать, чтобы эти товары могли купить жители не только больших городов, но и сел и районных центров, где содержать гипермаркет, конечно, невыгодно? Как наладить такую работу сегодня обсуждали в Поставах. Белкооперация – одно из основных звеньев этой торговой цепи.
Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:
Весь этот ассортимент (может быть, не в таком количестве) есть в любой нашей торговой точке в сельской местности. Есть автолавка, которая дает возможность приобретать товары, аналогичные тем, что находятся в этом магазине, в любой торговой точке. В любом населенном пункте человек может заказать в эту автолавку любой вид продукции, на следующий день он будет там.
В сельскую местность активно приходят крупные торговые сети, это стимулирует конкуренцию. Но бизнесмены предлагают не соперничать, а сотрудничать. Первый совместный проект уже реализуется в Шкловском районе.
Павел Топузидис, председатель совета директоров торговой компании:
Если все организовывать совместно – где-то совместный магазин, где-то, где более удобно Белкоопсоюзу, должен быть их магазин. Но системы должны дополнять друг друга. Не конкурировать, а дополнять.
Владлен Атрошкин, операционный директор торговой сети:
Если говорить о Белкоопсоюзе, то в последнее время, как мне кажется, у нас складывается очень конструктивный диалог. Мы очень рассчитываем на партнерство сейчас. Мы уже перешли от этапа обсуждения общих возможностей к проработке конкретных моделей.
В плюсе от такой кооперации в первую очередь должен остаться покупатель в небольшом городе или деревне, где на полках магазинов можно будет найти и привычные продукты, и настоящие изыски.