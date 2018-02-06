«В любом населённом пункте человек может заказать в автолавку любой вид продукции, на следующий день он будет там»

Новости Беларуси. В Поставах 6 февраля искали ответ на вопрос «Как сделать так, чтобы ассортимент сельских магазинов ни в чем не уступал городским?», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже много лет этим занимается Белкоопсоюз, и вот сегодня к работе подключились местные бизнесмены. С подробностями Ольга Коршун.

Светлана Челей, начальник производственной лаборатории:

Вот этот хлеб с салом и чесноком.

Хлеб с салом – не единственная изюминка этого производства. Новинка нынешнего сезона – хлеб с морской солью. Всего здесь пекут более 150 видов этого продукта, который расходится буквально как горячие пирожки.

Светлана Челей:

Мы организовали по городу два раза в день развоз горячего хлеба – это еще больше привлекает покупателя.

Но не хлебом единым привлекают покупателей в потребкооперации. Соленья – на любой вкус. Все экологически чистое, без химии. Именно на это и делают ставку в борьбе за покупателя.

Ольга Коршун, СТВ:

Эти огурцы готовы к поставке в Архангельск. Вообще в России очень любят белорусские соленья. Только за декабрь и январь туда отправили более 40 тонн белорусских огурцов. А за сезон здесь перерабатывают более 400 тонн этого овоща.

Как сделать, чтобы эти товары могли купить жители не только больших городов, но и сел и районных центров, где содержать гипермаркет, конечно, невыгодно? Как наладить такую работу сегодня обсуждали в Поставах. Белкооперация – одно из основных звеньев этой торговой цепи.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Весь этот ассортимент (может быть, не в таком количестве) есть в любой нашей торговой точке в сельской местности. Есть автолавка, которая дает возможность приобретать товары, аналогичные тем, что находятся в этом магазине, в любой торговой точке. В любом населенном пункте человек может заказать в эту автолавку любой вид продукции, на следующий день он будет там.

В сельскую местность активно приходят крупные торговые сети, это стимулирует конкуренцию. Но бизнесмены предлагают не соперничать, а сотрудничать. Первый совместный проект уже реализуется в Шкловском районе.

Павел Топузидис, председатель совета директоров торговой компании:

Если все организовывать совместно – где-то совместный магазин, где-то, где более удобно Белкоопсоюзу, должен быть их магазин. Но системы должны дополнять друг друга. Не конкурировать, а дополнять.

Владлен Атрошкин, операционный директор торговой сети:

Если говорить о Белкоопсоюзе, то в последнее время, как мне кажется, у нас складывается очень конструктивный диалог. Мы очень рассчитываем на партнерство сейчас. Мы уже перешли от этапа обсуждения общих возможностей к проработке конкретных моделей.