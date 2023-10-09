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В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей

09 октября 2023 07:02
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Новости Беларуси. Большая перезагрузка. В Лунинце капитально перестраивают единственный путепровод, который связывает две крупные части города. Он проходит над железнодорожными путями. Реконструкция обойдется в 11 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей-1

Ее разделили на три этапа и планируют завершить за полтора года. С апреля восстановили монолитные плиты на всех пролетах по одной полосе и частично обустроили тротуары. Сложность для строителей заключается в том, что мост остается действующим.

В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей-4

Сергей Черненко, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома:
Решили сделать именно капитальный ремонт, не ожидая каких-то аварийных ситуаций и коллапсов. Город разделится на две половины, и аварийным службам придется осуществлять объезд в пределах 20 километров. Это непозволительно для обеспечения жизнедеятельности нашего населения.

В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей-7

Александр Гурда, директор барановичского филиала «Мостостроительное управление № 3» предприятия «Мостострой»:
Усиление идет за счет ремонта опор. На опорах добетонируется монолитный участок, который усиливает саму опору. И есть здесь одна балка, которая находится в критическом состоянии. Будет проведено ее усиление специальное.

В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей-10

Для безопасности движения на период ремонта часть пролетов перенесли на временные опоры. Следующий этап реконструкции начнется со стыковки двух дорожных полос. На путепроводе проведут гидроизоляцию, а также обновят асфальт и ограждения. Здесь же появятся пешеходная зона и новые элементы освещения.

# Автодороги Беларуси # общество # Сергей Черненко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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