В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей
Новости Беларуси. Большая перезагрузка. В Лунинце капитально перестраивают единственный путепровод, который связывает две крупные части города. Он проходит над железнодорожными путями. Реконструкция обойдется в 11 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее разделили на три этапа и планируют завершить за полтора года. С апреля восстановили монолитные плиты на всех пролетах по одной полосе и частично обустроили тротуары. Сложность для строителей заключается в том, что мост остается действующим.
Сергей Черненко, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома:
Решили сделать именно капитальный ремонт, не ожидая каких-то аварийных ситуаций и коллапсов. Город разделится на две половины, и аварийным службам придется осуществлять объезд в пределах 20 километров. Это непозволительно для обеспечения жизнедеятельности нашего населения.
Александр Гурда, директор барановичского филиала «Мостостроительное управление № 3» предприятия «Мостострой»:
Усиление идет за счет ремонта опор. На опорах добетонируется монолитный участок, который усиливает саму опору. И есть здесь одна балка, которая находится в критическом состоянии. Будет проведено ее усиление специальное.
Для безопасности движения на период ремонта часть пролетов перенесли на временные опоры. Следующий этап реконструкции начнется со стыковки двух дорожных полос. На путепроводе проведут гидроизоляцию, а также обновят асфальт и ограждения. Здесь же появятся пешеходная зона и новые элементы освещения.