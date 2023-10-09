В Лунинце перестраивают путепровод. Обойдётся реконструкция в 11 млн рублей

Новости Беларуси. Большая перезагрузка. В Лунинце капитально перестраивают единственный путепровод, который связывает две крупные части города. Он проходит над железнодорожными путями. Реконструкция обойдется в 11 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее разделили на три этапа и планируют завершить за полтора года. С апреля восстановили монолитные плиты на всех пролетах по одной полосе и частично обустроили тротуары. Сложность для строителей заключается в том, что мост остается действующим.

Сергей Черненко, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома:

Решили сделать именно капитальный ремонт, не ожидая каких-то аварийных ситуаций и коллапсов. Город разделится на две половины, и аварийным службам придется осуществлять объезд в пределах 20 километров. Это непозволительно для обеспечения жизнедеятельности нашего населения.

Александр Гурда, директор барановичского филиала «Мостостроительное управление № 3» предприятия «Мостострой»:

Усиление идет за счет ремонта опор. На опорах добетонируется монолитный участок, который усиливает саму опору. И есть здесь одна балка, которая находится в критическом состоянии. Будет проведено ее усиление специальное.