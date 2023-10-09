Новости Беларуси. Фестиваль латиноамериканской культуры в Минске пять дней знакомил с уникальными традициями колоритных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости дегустировали традиционные блюда и сами учились готовить. Об обычаях Латинской Америки рассказали лекции и фильмы. А любителей музыки порадовали исполнением национальных песен и мастер-классами по танцам. Преподаватели прилетели с другого континента. А перенестись в самые красочные его регионы посетителям помогли фотоэкспозиция и выставка костюмов.

Генри Мойетонес, временный поверенный в делах посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:

Важнейшая задача фестиваля – это сближение народов Беларуси и Латинской Америки, в частности Венесуэлы. Поэтому мы поставили своими целями развитие сотрудничества и новые культурные знакомства. Народы Латинской Америки тоже заинтересованы в том, чтобы познакомиться с белорусской культурой и традициями. И мы будем рады провести похожий фестиваль у нас.