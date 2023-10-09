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«Сближение народов» – фестиваль латиноамериканской культуры завершился в Минске

09 октября 2023 06:37
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Новости Беларуси. Фестиваль латиноамериканской культуры в Минске пять дней знакомил с уникальными традициями колоритных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сближение народов» – фестиваль латиноамериканской культуры завершился в Минске-1

Гости дегустировали традиционные блюда и сами учились готовить. Об обычаях Латинской Америки рассказали лекции и фильмы. А любителей музыки порадовали исполнением национальных песен и мастер-классами по танцам. Преподаватели прилетели с другого континента. А перенестись в самые красочные его регионы посетителям помогли фотоэкспозиция и выставка костюмов.

«Сближение народов» – фестиваль латиноамериканской культуры завершился в Минске-4

Генри Мойетонес, временный поверенный в делах посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:
Важнейшая задача фестиваля – это сближение народов Беларуси и Латинской Америки, в частности Венесуэлы. Поэтому мы поставили своими целями развитие сотрудничества и новые культурные знакомства. Народы Латинской Америки тоже заинтересованы в том, чтобы познакомиться с белорусской культурой и традициями. И мы будем рады провести похожий фестиваль у нас.

«Сближение народов» – фестиваль латиноамериканской культуры завершился в Минске-7

Фестиваль проходит в нашей стране уже второй раз. И с каждым годом культурные связи укрепляются. Беларусь поддерживает дипломатические отношения со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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